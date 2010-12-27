Суд запретил городским властям разрывать контракт с "Метростроем"

Иск "Метростроя" удовлетворил суд.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил властям города в лице дирекции транспортного строительства разрывать контракт с "Метростроем" на сумму более 390 млн рублей. Договор касался подготовки территории для строительства новых станций метро на юге Петербурга.

"Метрострой" подал иск в суд по делу о контракте на инженерную подготовку территории при строительстве Фрунзенского радиуса. К нему относятся три станции метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Договор заключили в 2017 году, сумму работ оценили в 390 млн рублей. До настоящего времени компания уже получила 229 млн рублей.

Дирекция транспортного строительства собиралась расторгнуть контракт в одностороннем порядке, на что представители "Метростроя" добились запрета на отказ от обязательств по контракту до момента, пока суд не вынесет свое решение.

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