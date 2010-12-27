Смольный объявил конкурс на проект участка от "Юго-Западной" до "Сосновой поляны"

Его спроектируют к 2023 году за 990 млн рублей.

В четверг, 1 августа правительство Петербурга объявило среди потенциальных подрядчиков конкурс на проектировку участка Красносельско-Калининской линии метрополитена. За 990 млн рублей нужно будет спланировать участок от строящейся "Юго-Западной" до перспективной "Сосновой поляны". Об этом стало известно на сайте государственных закупок.

Подрядчика выберут в сентябре 2019 года. Он должен будет выполнить свою работу до 31 августа 2023 года.

Напомним, что в планах развития подземки открыть в 2022 году две станции новой ветки – "Юго-западную" и "Путиловскую". Затем линию пустят до "Обводного канала-2" через "Броневую", "Заставскую" и "Боровую".

От "Обводного канала 2" ветку продлят до "Полюстровского проспекта-1" с остановками на "Лиговском проспекте-2", "Знаменской", "Суворовской" и "Смольном".

От "Юго-Западной" можно будет доехать до "Сосновой поляны" через "Брестскую", "Улицу Доблести" и "Петергофское шоссе".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный заплатит 11,5 млн рублей за проект планировки метро в Кудрово.

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