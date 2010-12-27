Смольный заплатит 11,5 млн рублей за проект планировки метро в Кудрово

Станцию планируют открыть к концу 2025 года.

В Смольном определились, кто займется подготовкой технической документации для планировки территории для размещения линейного объекта от станции метро "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово". Претендент был всего один. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

По окончанию срока подачи заявок на конкурс был только один желающий - ЗАО "Институт Трансэкопроект". Заявку признали соответствующей законными требованиям. Проектировщик оценил работу в 11,5 млн рублей.

Теперь ему предстоит подготовить проект планировки территории и проект межевания. Завершить работу планируют к 30 сентября 2020 года, а открытие станции "Кудрово" - в конце 2025 года.

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