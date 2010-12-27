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Установлено местонахождение предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро
Сегодня, 8:12
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nadezhda_sib

Установлено местонахождение предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро

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Он находится в сирийском городе Идлиб.

Следствие установило личность возможного заказчика теракта в Петербурге 3 апреля 2017, а также его местонахождение. Об этом 25 июля сообщила прокурор Надежда Тихонова, передает "ТАСС".

Предполагаемый заказчик сейчас находится на территории Сирии в городе Идлиб. Он курировал учебный центр подготовки боевиков в Алеппо. Его зовут Сирожиддин Мухтанов, также известный как Абу Салах. Он ведет пропаганду террористической деятельности через Интернет, использует социальные сети. 

Напомним, трагедия в метро Петербурга унесла жизни 15 человек, 67 получили травмы различной степени тяжести. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что эксперты назвали имя человека, который звонил смертнику перед терактом в петербургском метро. Подозреваемый Аброр Азимов свою причастность к этому отрицает. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: теракт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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