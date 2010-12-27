Эксперты назвали имя человека, который звонил смертнику перед терактом в петербургском метро

По данным экспертов, мужчины обсуждали будущее преступление.

Стало известно имя человека, который разговаривал по телефону с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым за сутки до трагедии в петербургском метро. Криминалистам удалось идентифицировать его голос. Об этом 24 июля сообщило "ТАСС".

По результатам экспертизы, диалог велся между Джалиловым и Аброром Азимовым. Он является фигурантом уголовного дела. Подозреваемый отрицал свою вину и заявил о том, что не имеет никакой связи с событиями 3 апреля 2017 года. Данные телефонного разговора будут проверяться по просьбе защиты Азимова.

На данный момент обвиняемыми по делу проходят 11 человек. Они находятся под стражей в СИЗО "Кресты".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала предполагаемых похитителей более 2 млн рублей.

Фото: vk.com/spb_today