Полиция задержала предполагаемых похитителей более 2 млн рублей

Они предлагали стройматериалы по низкой цене, получали стопроцентную предоплату и исчезали.

После обысков 23-го июля полиция Петербурга задержала трех подозреваемых в мошенничестве. Под предлогом поставки строительных материалов злоумышленники похитили 2 041 229 рублей у нескольких организаций. Об этом 25 июля сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержаны мужчины 1989, 1990 и 1992 годов рождения. Среди них – 27-летний предполагаемый организатор схемы Евгений Панасюк. Его поймали в аэропорту "Пулково", когда он возвращался из Ниццы. У подозреваемых изъяли документы и предметы, которые могут пролить свет на дело. Также правоохранители проверяют их причастность к другим противоправным эпизодам.

От мошенничества пострадали ЗАО "Сварочная Наплавочная Компания", АО "Фортуна", ООО "ТД Крафт", ООО "СП Энерджи", ООО "СК "Ромакс" и ООО "Интерьер Групп". Им предлагали поставку стройматериалов по низким ценам при условии стопроцентной оплаты. В итоге, компании получали только часть товара и затем не могли связаться с поставщиком.

Напомним, что 23 июля сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД наведались в петербургские бизнес-центры. Обыски начались около 16:00. По статье за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, возбудили уголовное дело. В деле приняли участие бойцы СОБР и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они посетили бизнес-центр на Инструментальной улице, 4 офиса и около 15 жилищ. Всего они посетили 20 адресов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у финансового блогера из Петербурга угнали иномарку за 2 млн рублей.

Фото: Pixabay