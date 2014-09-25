Неизвестный водитель автомобиля гендиректора банка украл топливо

Кто именно совершил кражу, пока что не выяснили. Автомобиль находится в розыске.

На 115-м км внутреннего кольца КАД неизвестный заправил автомобиль топливом и уехал, не заплатив. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 8 мая.

Известно, что водитель иномарки BMW залил в бак топливо, а затем покинул бензоколонку. Ущерб составил 3 134 рубля.

Отметим, что данный автомобиль принадлежит генеральному директору банка "Уралсиб" Альберту Галимнурову. Но кто именно находился за рулем в момент кражи, пока что не выяснили. На данный момент правоохранители устанавливают подробности произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Кабмин принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо.

Фото: pixabay