Кабмин принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Документ подписан Михаилом Мишустиным.

Российское правительство приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо и дизель на биржевых торгах. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Теперь компании должны реализовывать часть объектов нефтяной продукции сторонним АЗС. Документ с указом подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки на топливном рынке имеют в собственности сети АЗС. указ правительства РФ

Также базисами топливных поставок на биржевых торгах будут выступать не только железнодорожные станции, но и НПЗ. Забрать продукцию можно будет и при помощи автомобильного транспорта. Такая мера позволит отгружать большее количество нефтепродуктов заказчикам.

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Фото: Piter.tv