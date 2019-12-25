Минфин и Минэнерго согласовали меры по сдерживанию цен на бензин

Минфин и Минэнерго согласовали корректировку механизмов, которые позволят удержать цены на бензин в пределах инфляции.

Корректировка демпфирующих механизмов с 1 мая позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции. Параметры изменений согласовали Минфин и Минэнерго, сообщает ТАСС.

Для осуществления этих корректировок в Налоговый кодекс внесут поправки. Законопроект уже внесен на рассмотрение в правительство. Министерства решили скорректировать демпфер из-за соотношения курса рубля и цен на нефть.

В результате изменений компенсации нефтеперерабатывающим компаниям вырастут. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов уверен, что изменения помогут улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и сохранить динамику роста цен на топливо.

Из бюджета на выплаты выделят 350 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. Почти половину этих расходов компенсируют за счет увеличения НДПИ на нефть.

Демпфирующий механизм – один из способов регулировать топливный рынок. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство выплачивает компания-производителям часть этой разницы. В обратном случае – компании отдают деньги в бюджет.

Ранее на Piter.tv сообщали, что Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов

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