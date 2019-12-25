НТС отправил предложения по ликвидации возникшего криза Михаилу Мишустину.

Независимый топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов. Специалисты направили главе правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке продукции.

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС... НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. сообщение НТС

Журналисты "Известий" приводят сведения от петербургской международной товарно-сырьевой биржи о том, что стоимость на бензин АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года увеличилась более чем на 18, 5 процентов. Сейчас цена на топливо достигает отметки в 53,6 тысяч рублей и 55,3 тысячи рублей за каждую тонну соответственно. В НТС выдвинули собственные предложения по ликвидации топливного кризиса в РФ. Эксперты предлагают ввести дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов. Это увеличит привлекательность поставок топлива на внутренний рынок РФ.

Минэнерго не видит предпосылок для повторения ситуации 2018 года с бензином.

Фото: Piter.tv