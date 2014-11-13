В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте

Чиновники объяснили, почему это происходит.

В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин и дизельное топливо в марте. Сообщение ведомства говорит о том, что по стране зафиксированы общие изменения индекса потребительских цен с начала текущего года. Это также касается увеличением оптовой стоимости из-за сезонного спроса. Ситуация мониторится чиновниками, которые занимаются сохранением показателей на близком к инфляции уровне.

Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива. пресс-служба Минэнерго РФ

Правительство поручило нефтяным компаниям увеличить нагрузку на НПЗ, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо на внутреннем рынке в полной мере. Это стало возможно, в частности, благодаря соглашению с ОПЕК+ о наращивании добычи Москвой нефти. По данным Росстата, в начале марта цена на топливо увеличилась на 11 копеек для АИ-92 (до 44, 38 рубля), на АИ-95 - также на 11 копеек. В целом рост цены на товар достиг 0,3 процента при инфляции в 0,2 процента.

Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний.

Фото: Piter.tv