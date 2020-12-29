Минэнерго зафиксировало рост энергопотребления в России с начала года на 4,3%

Евгений Грабчак рассказал о причинах роста энергопотребления по регионам РФ.

Минэнерго России зафиксировало рост энергопотребления по стране с начала года на 4,3%. При этом в отдельных регионах наблюдается рост показателя на 6%. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил заместитель главы профильного ведомства Евгений Грабчак. Чиновник уточнил, что показатель сравнивался с аналогичным периодом за 2020 год. По словам спикера, рост потребления энергии в 2021 году связан с более резким похолоданием.

Были побиты исторические рекорды в энергосистемах центра и Крыма. Данные по потреблению электрической энергии также имеют положительную динамику Евгений Грабчак, замминистра энергетики РФ

Эксперт напомнил, что без учета температурного фактора рост энергопотребления в России составляет только 0,6 процента Это говорит об увеличении экономической активности по стране.

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