Минэнерго: кабмин в ближайшее время примет программу поддержки ВИЭ-генерации

Правительство продлит программу после 2024 года еще на десять лет.

В Минэнерго России заявили, что кабинет министров в ближайшее время примет программу поддержки ВИЭ-генерации. Об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Павел Сниккарс на Гайдаровском форуме. По данным чиновника, правительство рассмотрит параметры государственной программы по поддержке строительства генерирующих объектов, которые работают на базе возобновляемых источников энергии.

Параметры указанной программы будут рассмотрены в ближайшее время и на уровне правительства будет принято окончательное решение Павел Сниккарс, замминистра энергетики РФ

Напомним, что меры правительственной поддержки строительства объектов ВИЭ-генерации подразумевают возврат инвестиций с гарантированной доходностью. Они закреплены до 2024 года, однако на данный момент отбор проектов по данной программе практически завершен. В связи с этим кабмин решил продлить действие программы после 2024 года еще на 10 лет.

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Видео: YT / РАНХИГС