Юрий Чиханчин рассказал Владимиру путину об итогах расследования уголовных дел в 2020 году.

Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По данным чиновника, нарушители злоупотребили доверием. Ущерб от действий преступников составил общую сумму в 11 млрд рублей. Фирмы поднимали тарифы для потребителей, а затем выводили средства за рубеж.

Назначено к возмещению ущерба 11 миллиардов рублей, арестовано 9,5 миллиарда рублей. Но самое главное - что эта работа дала возможность, по мнению Минэнерго, ограничить рост тарифов, то есть это, конечно, снимет социальную напряженность в определенной степени Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Эксперт уточнил, что работа по энергетическим компаниям ведется совместно с представителями МВД, ФСБ, генеральной прокуратурой, Минэнерго и таможенной службой.

Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств.

Фото: Piter.tv