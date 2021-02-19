Владимир Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств. Российский президент проводит встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
Встречу хотел бы начать сегодня с вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого
Владимир Путин, глава РФ
Эксперт прокомментировал грядущую встречу Путина и Лукашенко.
Видео: YouTube / Россия 24
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