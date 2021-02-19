Владимир Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств. Российский президент проводит встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

Встречу хотел бы начать сегодня с вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого

Владимир Путин, глава РФ