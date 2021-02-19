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Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

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Глава России встретился в Кремле с руководителем Росфинмониторинга.

Владимир Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств. Российский президент проводит встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

Встречу хотел бы начать сегодня с вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого

Владимир Путин, глава РФ

Эксперт прокомментировал грядущую встречу Путина и Лукашенко.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: бюджет, владимир путин, росфинмониторинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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