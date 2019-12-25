Вице-адмиралами стали Андрей Вернигор и Сергей Пинчук.

Президент России Владимир Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Звания генерал-лейтенанта и генерал-майора получили пять военнослужащих Росгвардии, трое росгвардейцев получили звание генерал-майора полиции.

Четверым служащим МЧС России присвоили звания генерал-майора. Заместитель министра Алексей Серко стал генерал-лейтенантом.

Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы присвоено восьмерым сотрудникам Министерства внутренних дел РФ. Замглава МВД Виталий Шулика стал генерал-полковником. Два сотрудник ФСИН получили звания генерал-майора внутренней службы, еще однин стал генерал-лейтенантом.

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Вице-адмиралами стали Андрей Вернигор и Сергей Пинчук.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили работу российско-турецкого центра по Карабаху. Отмечается, что РФ и Турция должны приложить совместные усилия для стабилизации ситуации в регионе, так как это отвечает интересам двух стран.

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