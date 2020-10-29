Путин и Эрдоган обсудили работу российско-турецкого центра по Карабаху

Центр должен мониторить соблюдение режима прекращения огня.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили работу российско-турецкого центра по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в пресс-службе президента Турции.

Президент Эрдоган отметил, что совместный центр в Агдамском районе успешно приступил к своей работе. цитата из сообщения

Центр должен мониторить соблюдение режима прекращения огня. Отмечается, что РФ и Турция должны приложить совместные усилия для стабилизации ситуации в регионе, так как это отвечает интересам двух стран.

Ранее Путин заявил о намерении разобраться с черными риелторами.

Фото: pixabay.com