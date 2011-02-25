Путин заявил о намерении разобраться с черными риелторами

О данной проблеме на встрече с главами думских фракций напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с мошенниками на рынке недвижимости и, в частности, с черными риелторами. Президент пообещал дать поручение по данному поводу.

О данной проблеме на встрече с главами думских фракций напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик попросил разобрать с "этими черными риелторами, которые есть по всей стране".

Путин ответил, что даст экспертам поручение проработать данный вопрос.

Путин заявил, что пещерный национализм вредит России.

Видео: kremlin.ru