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nastya960
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Путин заявил о намерении разобраться с черными риелторами

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О данной проблеме на встрече с главами думских фракций напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с мошенниками на рынке недвижимости и, в частности, с черными риелторами. Президент пообещал дать поручение по данному поводу.

О данной проблеме на встрече с главами думских фракций напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик попросил разобрать с "этими черными риелторами, которые есть по всей стране".

Путин ответил, что даст экспертам поручение проработать данный вопрос.

Путин заявил, что пещерный национализм вредит России.

Видео:  kremlin.ru

Теги: жириновский, путин, риелторы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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esminarin
Сегодня 20:10

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Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

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