Путин заявил о намерении разобраться с черными риелторами

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с мошенниками на рынке недвижимости и, в частности, с черными риелторами. Президент пообещал дать поручение по данному поводу.
О данной проблеме на встрече с главами думских фракций напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик попросил разобрать с "этими черными риелторами, которые есть по всей стране".
Путин ответил, что даст экспертам поручение проработать данный вопрос.
Путин заявил, что пещерный национализм вредит России.
Видео: kremlin.ru
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