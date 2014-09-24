Политик негативно оценил лозунг "Россия для русских".

Российский президент Владимир Путин заявил, что пещерный национализм вредит России. Об этом глава государства сообщил во время видеоконференции с лидерами фракций Государственной Думы. Политик заявил, что следует сохранить многонациональную и многоконфессиональную страну, а для этого представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку со стороны Родины.

Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой Владимир Путин, президент РФ

Глава государства прокомментировал заявление Владимира Жириновского. Политик считает, что даже самый малый этнос следует защищать. Путин уверен, что такой лозунг как "Россия для русских", только вредит самим русским, а также способствует раскачке государства изнутри.

Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России.

Видео: Youtube/Россия 24