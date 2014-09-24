Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России

Правительство предпринимает усилия, чтобы довести показатель до докризисного уровня.

Российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в России исправляется. Об этом политик сообщил на видеоконференции с лидерами фракций нижней палаты парламента. По словам главы государства, рост числа безработных по стране за период пандемии был небольшой, но он все же есть. В Кремле поручили кабинету министров принять необходимые меры для выхода на докризисный уровень по данному показателю.

Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз

Владимир Путин, президент РФ

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Видео: Youtube/Россия 24