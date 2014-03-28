Президент РФ считает, что на Украине нарушается свобода слова.

Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине проявлением двойных стандартов. Об этом российский президент рассказал главам фракций Государственной думы РФ во время видеоконференции. По мнению политика, Киев нарушил свободу слова для местных СМИ. Политик уверен, что тенденция к двойным стандартам особенно появляется в последнее время. Он добавил, что у него нет сомнений в том, как в отношении России работают оппоненты.

Три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат... некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу Владимир Путин, президент России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл три украинских телеканала, которые вещали на русском языке. Сейчас трансляция этих СМИ доступна только на YouTube-платформе.

Путин заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету.