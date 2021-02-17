Путин оценил работу Госдумы во время пандемии

Президент РФ дал совет депутатам на предвыборную кампанию.

Российский президент Владимир Путин оценил работу депутатов Госдумы во время пандемии коронавируса. Политик сообщил, что действующий состав нижней палаты парламента функционирует интенсивно и профессионально. По мнению спикера, представители ГД даже смогли нарастить темпы работы в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции. Путин призвал российских народных избранников "не просто ругаться друг с другом" во время проведения предвыборной кампании, которая пройдет осенью, а вести конструктивный диалог с оппонентами.

Повышенная ответственность лежит на партиях "большой четверки". Кампанию надо вести в конструктивном русле. Надо не просто, извините, ругаться. Надо соблюдать культуру диалога с самыми непримиримыми конкурентами Владимир Путин, президент России

Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода.

Видео: Youtube/Россия 24