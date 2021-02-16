Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода

Чиновник напомнил об индексации краевых выплат в регионе.

Михаил Дегтярев рассказал Владимиру Путину о работе хабаровского правительства за полгода. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона заявил на личной встрече с российским лидером. Чиновник доложил об успехах работы. Он также поблагодарил главу государства за оказанное доверие.

Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Временный глава региона напомнил, что в ноябре прошлого года местное правительство приняло бюджет Хабаровского края. Впервые за последние восемь лет чиновники проиндексировали краевые выплаты.

Путин поблагодарил оборонщиков Хабаровского края за их работу.