Путин считает, что Дегтярев достаточно хорошо погрузился в проблемы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин считает, что Михаил Дегтярев достаточно хорошо погрузился в проблемы Хабаровского края. Заявление он сделал во время встречи с врио региона.
Глава государства отметил, что Дегтярёв держит руку на пульсе.
Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились.
Владимир Путин, президент России
Он предложил обсудить каждый вопрос детально и заявил, что для каждой проблемы попробуют найти решение.
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Видео: YouTube / Россия 24
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