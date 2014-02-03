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Путин считает, что Дегтярев достаточно хорошо погрузился в проблемы Хабаровского края

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Он предложил обсудить каждый вопрос детально.

Президент России Владимир Путин считает, что Михаил Дегтярев достаточно хорошо погрузился в проблемы Хабаровского края. Заявление он сделал во время встречи с врио региона.

Глава государства отметил, что Дегтярёв держит руку на пульсе.

Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились.

Владимир Путин, президент России

Он предложил обсудить каждый вопрос детально и заявил, что для каждой проблемы попробуют найти решение.

Ранее Песков объяснил, как подбираются синонимы для фамилии Навального.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: дегтярёв, путин, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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