Песков объяснил, как подбираются синонимы для фамилии Навального

Представитель Кремля прокомментировал прозвища российского оппозиционера.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, как подбираются синонимы для фамилии Алексея Навального. Ролик со словами чиновника опубликован в Telegram-канале LIFE SHOT. По мнению спикера, прозвища для оппозиционера подбираются в зависимости от статуса фигуранта расследования.

Он же в СИЗО и он осужденный — вот, можно выбирать между сидельцем в СИЗО и осужденным. Но в эти дни он еще и подсудимый за оскорбление ветерана. Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что Песков и Путин не называют навального по имени и фамилии. Вместо этого они используют такие выражения как "берлинский пациент", "фигурант", "сиделец в СИЗО".

Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse.