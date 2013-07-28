Он подчеркнул, что 14 февраля всё было спокойно.

В Кремле прокомментировали акции с фонариками 14 февраля. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, меры со стороны правоохранительных органов не предпринимались, так как со стороны участников не было нарушений правопорядка.

Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что 14 февраля всё было спокойно. При этом Песков заявил, что люди не мешали движению, так как собирались небольшими группами, зажигали фонарики, потому что "кто-то влюблён или против чего-то протестует".

Ранее мы писали, что в студгородке СПбГУ в Петергофе прошел флешмоб в поддержку Алексея Навального.

Фото: pixabay.com