В студгородке СПбГУ в Петергофе прошел флешмоб в поддержку Алексея Навального

Судя по фотографии с места событий, в нем приняли участие около 35 человек.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета приняли участие во флешмобе "Любовь сильнее страха", который прошел в городах России в 20 часов. Учащиеся зажгли фонарики и выстроились в форме сердца на территории студгородка в Петергофе. Piter.TV пообщался с одной из участниц флешмоба ― студенткой 3-го курса направления "Журналистика" Валерией Мещеряковой.

Мы спросили у студентки, были ли какие-то предостережения со стороны вуза по поводу грядущей акции. По словам Валерии, их не было. Последствий она не опасается, так как акция была мирной.

Думаю, среди наших преподавателей и руководства есть те, кто разделяет мнение вышедших сегодня. поделилась мнением студентка СПбГУ.

До начала мероприятия ребята никаких не организовывались. Все вышли по 1-2 человека, а затем уже собрались вместе.

Во время флешмоба можно было услышать следующие лозунги: "Любовь сильнее страха", "Россия будет свободной", "Свободу Алексею Навальному", "Свободу политзаключенным".

Ранее Piter.TV опубликовал кадры с флешмоба в других районах города. О задержаниях не сообщалось.

Фото: Telegram / Штаб Навального в Санкт-Петербурге