Флешмоб длился с 20:00 до 20:15.

В Петербурге прошел флешмоб "Любовь сильнее страха", организованный штабом Навального. Суть акции заключалась в том, что людям нужно было выйти во двор и зажечь фонарик на мобильном телефоне. В социальных сетях начали появляться кадры с флешмоба.

Эту фотографию сделал оператор Piter.TV во дворе жилого комплекса на проспекте Обуховской Обороны. По его подсчетам, на улицу вышло около 15 человек. Некоторые светили фонарем из окна.

Другие сотрудники нашей редакции также наблюдали за происходящим у своего дома, но людей с огоньками замечено не было.

А вот и другие кадры из Петербурга. Некоторые горожане образовали сердце.

Во флешмобе также принял участие беспартийный депутат Законодательного Собрания Петербурга Максим Резник. По его словам, он не успел добраться до дома, поэтому присоединился к флешмобу там, где находился на данный момент, а именно ― на Красном мосту на Гороховой улице.

Фото: Piter.TV, Telegram / Протестный Петербург