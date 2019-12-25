Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse

Кремль назвал интересной идею предпринимателя Илона Маска побеседовать с президентом России Владимиром Путиным в Clubhouse. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Он рассказал, что надо разобраться в предложении, так как Владимир Путин не пользуется социальными сетями.
Ранее ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете.
Фото: pixabay.com
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