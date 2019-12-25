Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse

Надо разобраться в предложении, так как Владимир Путин не пользуется социальными сетями.

Кремль назвал интересной идею предпринимателя Илона Маска побеседовать с президентом России Владимиром Путиным в Clubhouse. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Он рассказал, что надо разобраться в предложении, так как Владимир Путин не пользуется социальными сетями.

Ранее ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете.

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