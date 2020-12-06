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Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете
Сегодня, 10:54
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matveyvn

Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

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Если подобная возможность и появится, то непонятно — кто станет целевой аудиторией проекта?

Ученый генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин оценил проект американского предпринимателя Илона Маска по перевозке пассажиров на ракете.

Он заявил, что это довольно хорошая фантазия, которую Маск хорошо продаёт.

Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет.

Михаил Гордин, ученый генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова

По его словам, если подобная возможность и появится, то непонятно — кто станет целевой аудиторией проекта?

Ранее Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным.

Фото: pixabay.com

Теги: space x, маск, ракеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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