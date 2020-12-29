Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным

Бизнесмен прокомментировал пост "Роскосмоса" о праздновании 114 лет со дня рождения Сергея Королева.

Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Сергея Королева великолепным. Об этом американский основатель компании SpaceX заявил в собственном Twitter-аккаунте в комментарии под постом "Роскосмоса". Российская государственная космическая корпорация опубликовала пост в честь специалиста, которому исполнилось бы 12 января 2020 года 114 лет.

Он был великолепен Илон Маск, американский бизнесмен

Напомним, что под руководством Королева была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, в космос отправлен первый искусственный спутник Земли, первый человек, автоматическая станция достигла Луны, а также совершен первый выход человека в открытый космос.

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