Он подчеркнул, что страна гордится результатами работы данных производств.

Президент России Владимир Путин поблагодарил оборонщиков Хабаровского края за их работу. Заявление он сделал во время очной встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Дегтяревым.

Глава государства отметил, что продукция оборонных предприятий Хабаровского края помогает поддерживать обороноспособность страны на высоком уровне.

Коллективам этих заводов надо передать самые наилучшие пожелания и благодарность за результаты их работы. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что страна гордится результатами работы данных производств, ведь они составляют существенную часть обороноспосости страны.

Ранее в Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok.

Видео: YouTube / Россия 24