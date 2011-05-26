Служебная проверка показала, что женщина опорочила честь сотрудника МВД.

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok. Об этом рассказала глава отдела общественных связей регионального управления МВД Ирина Щеглова. В правоохранительных органах проверили ролик, на котором бывшая сотрудница ведомства строит различные гримасы. При этом женщина была одета в служебную форму.

Щеголева рассказала журналистам, что увольнение коснулось майора, участковой уполномоченной по Хабаровску. В полиции считают, что ролик, который опубликован в социальных сетях, порочит честь сотрудника российских органов внутренних дел.

В Думе заявили, что в ситуации с TikTok можно обойтись "обычным диалогом" без санкций.

Видео: TikTok