Вопросы к представителям приложения возникли после появления в нём призывов к участию в несанкционированных акциях.

В Думе заявили, что в ситуации с TikTok можно обойтись "обычным диалогом" без санкций. С заявлением выступил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, вопросы к представителям приложения возникли после появления в нём призывов к участию в несанкционированных акциях.

Можно обойтись обычным диалогом, без каких-то санкций и всего прочего. Василий Пискарёв, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ

Он отметил, что все относятся с пониманием.

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