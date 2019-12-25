Владимир Путин заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету. Об этом российский президент сообщил на видеоконференции с лидерами фракций представителей Государственной Думы РФ.

Мы не допустим никаких ударов по суверенитету России, мы не допустим вмешательства. Такая патриотическая сплоченность необходима для ведущих партий. Этот авторитет надо постоянно поддерживать Владимир Путин, президент России

Политик напомнил, что население требует от народных избранников ощутимых результатов и перемен, поэтому федеральные парламентские выборы играют важную роль для государства. Путин считает, что избирательная кампания повысит градус дискуссии.

Путин оценил работу Госдумы во время пандемии.

Фото: Kremlin.ru