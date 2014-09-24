Депутат заявил, что IT-корпорации не должны нарушить законодательство страны.

Вячеслав Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму. Председатель нижней палаты парламента на видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил, что депутаты не будут допускать ситуаций, когда ущемляется свобода слова. В качестве негативного примера спикер ГД привел ноябрьские выборы в США.

Наверное, правильно было бы все-таки сказать о том, что исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в США, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и не выполняются национальные законодательства. Нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило Вячеслав Володин, российский депутат

По мнению политика, в первую очередь России следует обратить внимание на ситуации, связанные с крупными IT-компаниями, которые способны перечеркнуть законодательства любых стран, а также по собственному усмотрению решают вопросы, связанные с предоставлением свободы слова. Володин добавил, что Госдума будет защищать фундаментальные права граждан.

Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции.

Видео: Youtube/Россия 24