Законопроект одобрен во втором основном чтении.

В России запретят высаживать детей без билета из общественного транспорта. Документ депутаты приняли на пленарном заседании 9 февраля. Законопроект одобрен во втором основном чтении. В тексте говорится о пассажирах, которым моложе 16 лет, и которые не оплатили проезд. Изменения будут внесены в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта по предложению российского правительства.

Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Один из авторов проекта, член комитета по транспорту и строительству ГД Владимир Синяговский объяснил ТАСС, что действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет даже в том случае, если детей при этом никто не сопровождает. Парламентарий подчеркнул, что в будущем данную меру могут распространить также на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Госдума одобрила включение в электронные трудовые книжки стажа до 2020 года.

Фото: Piter.tv