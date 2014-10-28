Госдума одобрила включение в электронные трудовые книжки стажа до 2020 года

Документ принят депутатами в основном чтении.

Госдума России одобрила включение в электронные трудовые книжки рабочего стажа до 2020 года. Законопроект принят представителями нижней палаты парламента во втором чтении.

Предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы Пенсионного фонда России с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды профессиональной служебной деятельности до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке пояснительная записка

В правительстве РФ отметили, что при реализации документа не будет дублирования информации, а только дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР обо всех местах и должностях, по которым осуществлялась его трудовая деятельность, а также о сопутствующих приказах и основаниях об увольнении с должности.

Эксперты рассказали о "плюсах" и "минусах" электронных трудовых книжек.

Фото: Piter.tv