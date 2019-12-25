Из тех, кто голосовал за бумажную трудовую, 68% старше 60 лет.

Больше половины россиян не хотят переходить на электронные трудовые книжки. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, которые публикует РБК.

Опрос показал, что 63% респондентов хотят оставить бумажные трудовые книжки. За электронную версию документа проголосовало 30%. Из них 51% составляют граждане в возрасте 18–24 лет.

Из тех, кто голосовал за бумажную трудовую, 68% старше 60 лет. Столько же процентов из них проживает в деревнях и сёлах.

Среди недостатков электронной трудовой книжки россияне называли вероятность потери данных из-за технического сбоя, а также возможность утечки информации в сеть. Также отмечалось, что её нельзя использовать без подключения к интернету.

Ранее у нас выходил материал: "Переход на электронные трудовые книжки с 1 января 2020 года: как отразится на жизни россиян?".

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