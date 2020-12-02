Эксперты рассказали о "плюсах" и "минусах" электронных трудовых книжек

Специалисты насчитали примерно равное количество "плюсов" и "минусов". Как нововведение покажет себя на практике, пока неизвестно.

С января 2021 года в России появилась возможность введения не только традиционных трудовых книжек, но и электронных. Для перехода на новую систему сотрудники должны были написать заявление до 31 декабря 2020 года. Тем, кто будет устраиваться на работу впервые, сразу заведут электронную трудовую книжку.

Юрист Анна Ухловская в интервью с изданием "АиФ-Петербург" рассказала о "плюсах" и "минусах" нововведения. Так, электронная трудовая книжка не потеряется и не испортится, устроиться на дистанционную работу станет проще, работник будет иметь доступ к информации и для получения справки для загранпаспорта или кредита, будет достаточно зайти в личный кабинет на сайте ПФР или в личном кабинете на "Госуслугах". Упростится процедура оформления пенсии, меньше бумажной волокиты будет при смене места работы. Также для работодателя есть отдельные положительные стороны: снизятся расходы на приобретение, хранение и ведение бумажных трудовых книжек. Кроме того с электронным документом у работника не получится завести две трудовые книжки (сотрудники могли заводить более одной трудовой книжки, например, одну для стажа по одной специальности, вторую – по другой).

Однако хватает и "минусов": придется самостоятельно проверять, верно ли передана информация о трудовой деятельности работодателем через сайт ПФР или личный кабинет на "Госуслугах". Подделать справку о прошлом месте работы проще, чем трудовую книжку, а именно такой документ будут требовать у нового сотрудника. Проверить, подавал ли сотрудник заявление об оставлении бумажной трудовой на прошлом месте работы или нет, станет невозможно. Могут возникнуть противоречия между бумажной и электронной трудовой книжкой. Неизвестно, насколько электронные данные будут в безопасности. В электронном варианте отсутствует раздел со сведениями о награждениях и благодарностях, что важно для государственных предприятий. Раньше запись в трудовую книжку вносилась в течение пяти рабочих дней. Теперь о приеме на работу и увольнении сотрудника работодателю нужно вносить сведения "день в день". Хранить бумажные документы все равно придется, но ответственность за это ложится на сотрудников.

А если трудовой стаж начался до 1997 года, бумажная трудовая книжка – единственный документ, который этот стаж подтверждает отметил юрист.

Эксперт отметил, что, несмотря на "минусы" или "плюсы", процесс цифровизации уже запущен и отменен не будет.

Ранее мы писали, что менее месяца осталось на выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой.

Фото: sudak.rk.gov.ru