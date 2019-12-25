Петербурженке помогли получить 2,1 млн зарплаты и официально уволиться

Женщина не получала зарплату два года.

Женщина не могла получить зарплату в компании, которую сама же учредила. Выплатить компенсацию бывшей сотруднице помогли судебные приставы, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Петербурженка работала экономистом и не получала заработную плату около двух лет. Приморский районный суд постановил, что с организации нужно взыскать денежные средства, в том числе компенсации неиспользованного отпуска и компенсации морального вреда. Помимо выплаты должник должен был изменить формулировку и дату увольнения сотрудницы и выдать ей документы.

Деньги поступили на счет только после того, как в фирме узнали, что в случае неисполнения решения суда ей назначал исполнительский сбор. В итоге все требования были выполнены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб