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Петербурженке помогли получить 2,1 млн зарплаты и официально уволиться
Сегодня, 13:13
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nadezhda_sib

Петербурженке помогли получить 2,1 млн зарплаты и официально уволиться

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Женщина не получала зарплату два года.

Женщина не могла получить зарплату в компании, которую сама же учредила. Выплатить компенсацию бывшей сотруднице помогли судебные приставы, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Петербурженка работала экономистом и не получала заработную плату около двух лет. Приморский районный суд постановил, что с организации нужно взыскать денежные средства, в том числе компенсации неиспользованного отпуска и компенсации морального вреда. Помимо выплаты должник должен был изменить формулировку и дату увольнения сотрудницы и выдать ей документы. 

Деньги поступили на счет только после того, как в фирме узнали, что в случае неисполнения решения суда ей назначал исполнительский сбор. В итоге все требования были выполнены. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред. 

Фото: пресс-служба УФССП по СПб

Теги: долг, зарплата, работодатель, трудовая книжка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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