Петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред

Это произошло после того, как приставы наложили запрет на весь автопарк.

Приставы Петербурга помогли двум пострадавшим в ДТП с автобусом пешеходам получить компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Компания-перевозчик выплатила более 300 тысяч рублей, чтобы снять ограничения с автопарка (167 автобусов), которые наложили приставы. Пострадавшие в аварии пошли в суд, там их иск поддержали. Исполнительные листы о взыскании 337 тысяч рублей поступили приставам. После чего нужную сумму сняли со счета компании.

Ранее мы писали, что по 13 адресам в Петербурге и Ленобласти прошли обыски по делу о мошенничестве с землей.

Фото: Piter.TV