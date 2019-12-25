Петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред

Приставы Петербурга помогли двум пострадавшим в ДТП с автобусом пешеходам получить компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Компания-перевозчик выплатила более 300 тысяч рублей, чтобы снять ограничения с автопарка (167 автобусов), которые наложили приставы. Пострадавшие в аварии пошли в суд, там их иск поддержали. Исполнительные листы о взыскании 337 тысяч рублей поступили приставам. После чего нужную сумму сняли со счета компании.
Ранее мы писали, что по 13 адресам в Петербурге и Ленобласти прошли обыски по делу о мошенничестве с землей.
Фото: Piter.TV
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