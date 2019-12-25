По 13 адресам в Петербурге и Ленобласти прошли обыски по делу о мошенничестве с землей

Во Всеволожском районе уже 10 лет работает схема раздела земельных участков.

С утра вторника, 1 декабря, сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД нагрянули с обысками по 13 адресам в Ленобласти и Петербурге. По информации 47news, одной из точек был офис дачного некоммерческого партнерства "Памир", расположенный во Всеволожском районе, остальными – частные дома в Сертолово и Буграх и петербургские квартиры.

Известно, что обыски связаны с возбужденным делом о мошенничестве. По версии следствия, во Всеволожском районе уже в течение 10 лет работает схема раздела земельных участков, и на "Памир" оформили право аренды на 85 гектаров в Белоострове. В дальнейшем эту землю разделили и якобы бесплатно раздали гражданам-номиналам, которые через агентов подконтрольно продавали территории по высоким ценам. Данные промежуточные собственники, считает полиция, не имели прав на получение этих активов.

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Фото: Piter.TV