Петербурженка попыталась поджечь порох в детском клубе на Ударников

Нарушительница получила административный протокол.

Петербурженка попыталась поджечь порох в детском клубе "Кедр" на проспекте Ударников в Красногвардейском районе города. Об этом 28 ноября Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах. Женщина, которая попыталась поджечь банку с порохом, задержана.

Накануне вечером в полиции узнали о том, что в детском клубе "Кедр" оказались неожиданные посетители – неадекватная женщина пришла с банкой пороха и пыталась её поджечь. В урне у входа в здание полицейские нашли банку с надписью "Бездымный охотничий порох „Сокол"".

Прошел час, а безработную 40-летнюю женщину задержали у дома № 17 по проспекту Ударников по подозрению в нарушении общественного порядка. Ее доставили в полицию и составили административный протокол, поместив в изолятор.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет водителя розового микроавтобуса, уехавшего после ДТП на Турку. Фургон врезался в столб, а затем в пять припаркованных машин.

Фото: Piter.tv