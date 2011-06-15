Правоохранители нагрянули в офис фирмы, совладельцем которой является экс-кандидат в губернаторы Мария Михайлова.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании RC Group. Мероприятия связаны с уголовным делом о невыплате заработной платы по 145-й статье УК РФ. Совладельцем фирмы является Мария Михайлова, которая ранее участвовала в выборах на пост губернатора Петербурга.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на инсайдерские источники, заявление на Михайлову и других менеджеров компании написали бывшие сотрудники. Обыски прошли днем 15 апреля.

Проблемы у RC Group усугубились после инцидента в Екатеринбурге летом 2025 года. Местные жители выразили недовольство после приобретения в кредит франшизы компании. Они заявили, что фирма не дает реальных возможностей для заработка, кроме перепродажи той же франшизы своим знакомым. Некоторые недовольные клиенты подали заявления в правоохранительные органы, посчитав себя обманутыми в результате деятельности финансовой пирамиды. Представители компании отвергли эти обвинения, назвали их провокацией и подчеркнули, что информация не соответствует действительности. На Урале против скандальной IT-компании возбудили дело.

