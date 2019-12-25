Изготавливал оружие и хранил порох: полиция задержала 59-летнего жителя в ХМАО – Югре

Полицейские задержали 59-летнего жителя поселка Таежный в Ханты-Мансийском автономном округе за незаконное изготовление оружия, хранение патронов и взрывчатых веществ. Во время обыска у него дома нашли банки с сыпучим веществом, 5 патронов и охотничье ружье. Об этом сообщает в MAX пресс-служба МВД РФ.

Экспертиза подтвердила, что вещество в банках – порох общей массой 741 грамм. Также полиция установила, что у злоумышленника нет разрешения на ношение оружия. Подозреваемый утверждает, что все это досталось ему от деда более 30 лет назад. Свою вину он признал полностью.

Возбуждены два уголовных дела – за незаконное хранение взрывчатки, а также приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

