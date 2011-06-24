Россияне стали чаще летать на Сейшелы

Поток туристов на Сейшелы растет. В общей статистике российские путешественники занимают 15 процентов от общего количества приезжающих на остров. Об этом сообщил Владимир Путин. Сегодня в Кремле идут переговоры главы государства с Президентом Республики Патриком Эрмини. Он прибыл в Москву с рабочим визитом.

В центре переговоров – актуальные вопросы развития взаимного сотрудничества в разных отраслях: политической, торгово-экономической и гуманитарной. Владимир Путин поблагодарил главу островного государства за создание благоприятных условий для российских туристов. Также на встрече присутствуют представители Центробанка, планируется обсуждение экономической повестки.

Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода. И я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие в третьем форуме на высоком уровне. Владимир Путин, президент России

Президент Республики Сейшельские острова Патрик Эрмини отметил, что в трудные моменты российская компания "Аэрофлот" сыграла очень важную роль – обеспечила непрерывный поток туристов.

