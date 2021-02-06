  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить жителя Ленобласти за нетрезвую езду
Сегодня, 16:58
287
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Водителя поймали на Кингисеппском шоссе, от медицинского освидетельствования он отказался.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Ленинградской области, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили 22 апреля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление авто в состоянии опьянения, 7 февраля вновь сел за руль машины ВАЗ в нетрезвом виде. Водителя поймали на Кингисеппском шоссе, от медицинского освидетельствования он отказался. По словам фигуранта, уже было понятно, что тест покажет наличие алкоголя в крови.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый водитель каршеринга, который сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина, предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии