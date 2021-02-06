В Петербурге будут судить жителя Ленобласти за нетрезвую езду

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Ленинградской области, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили 22 апреля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление авто в состоянии опьянения, 7 февраля вновь сел за руль машины ВАЗ в нетрезвом виде. Водителя поймали на Кингисеппском шоссе, от медицинского освидетельствования он отказался. По словам фигуранта, уже было понятно, что тест покажет наличие алкоголя в крови.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV