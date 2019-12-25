Нетрезвый водитель каршеринга, который сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина, предстанет перед судом

Мужчина врезался в автобусную остановку.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют пп. "а", "б", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в августе 2025 года фигурант без прав вел каршеринг, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчина врезался в автобусную остановку на проспекте Ленина и сбил пешеходов. В результате погибла 39-летняя женщина. Обвиняемый покинул салон автомобиля и хотел скрыться.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV