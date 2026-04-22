В День Земли в Петербурге прошла акция по выпуску спасенных птиц

В День Земли, 22 апреля, в Петербурге прошла акция по возвращению в дикую природу спасённых пернатых. Комитет по природопользованию совместно с реабилитационным центром "Зелёный попугай" выпустил на волю птиц, которые полностью восстановились после полученных травм.

Местом для выпуска был выбран Новоорловский заказник, где специалисты могут обеспечить безопасность вернувшихся в естественную среду обитания особей. В небо поднялись два ястреба-тетеревятника, две ушастые совы и четыре пустельги.

В торжественном мероприятии приняли участие ребята из "Движения Первых". Для них также была организована экскурсия по экотропе "Привет, сосед!", что помогает юным петербуржцам лучше узнать природу родного края и учиться бережному отношению к ней.

Фото и видео: Telegram / ПриродоВеды